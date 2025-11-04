Rescatan de azotea a hombre con artritis

FRONTERA, COAH.- Una inusual movilización de cuerpos de rescate se registró durante la mañana de este lunes en la colonia La Palma de Frontera, luego de que un hombre que subió al techo de su casa no pudo bajar debido a los fuertes dolores provocados por la artritis que padece.

Los hechos ocurrieron cerca de las 11:00 horas, cuando Policías y Bomberos fueron requeridos en una vivienda ubicada sobre la calle Palma de Coco, entre Montemayor y Tanis Siller. José Guadalupe Morales, de 83 años, solicitó el apoyo de las autoridades al ver que su nieto, identificado como Christopher Hernández, de 48 años, se encontraba varado en el techo sin poder moverse luego de haber subido al techo alrededor de las 03:00 horas.

De acuerdo con el relato del adulto mayor, Christopher habría subido a la azotea presuntamente desesperado, ya que recientemente había estado hospitalizado. Sin embargo, al intentar bajar, sus piernas no respondieron a causa de la artritis y los dolores musculares que sufre, quedando inmovilizado.

Elementos de Bomberos Frontera acudieron al sitio a bordo de una ambulancia y una motobomba, coordinando el rescate con personal de Protección Civil y oficiales municipales. Tras varios minutos de maniobras, lograron bajar al afectado de manera segura con la ayuda de cuerdas y una canastilla.

Paramédicos revisaron a Christopher y determinaron que no presentaba lesiones visibles ni requería traslado hospitalario, aunque sí mostraba un cuadro de agotamiento físico y dolor.

El incidente causó expectación entre los vecinos del sector, quienes observaron cómo los rescatistas trabajaban para poner a salvo al hombre.