Cayó en un bote con agua muere bebé ahogada

FRONTERA, COAH.- Un trágico accidente enlutó a una familia de la colonia Guadalupe Borja, luego que una pequeña de apenas un año y un mes de edad perdió la vida tras caer dentro de un bote con agua que su abuela usaba para trapear cuando daba sus primeros pasos llena de curiosidad, dentro de su hogar.

La menor, identificada como Sara "N", fue ingresada al Hospital General Amparo Pape de Benavides de Monclova, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida; sin embargo, el daño era irreversible, pues había ingerido gran cantidad de agua que le llenó los pulmones, provocándole la muerte alrededor de las 02:20 de la madrugada de este martes.

Según el relato de Juan Sánchez, padre de la niña, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:40 de la mañana del lunes en su domicilio ubicado sobre la calle Antonio Olivares de la colonia Guadalupe Borja.

Su esposa, Rosa realizaba labores de limpieza en la recámara, mientras su suegra, la señora Hilda, de 74 años, trapeaba la sala donde tenía un bote con agua sucia.

La pequeña Sara "N" jugaba alegremente con una pelota, dando sus primeros pasos, cuando en un descuido perdió el equilibrio y cayó dentro del recipiente.

Fue su hermano Dylan "N" de 13 años, quien entre gritos alertó a su madre del terrible accidente.

Desesperada, Rosa corrió hasta la sala y sacó a su hija del agua, trasladándola de inmediato en un vehículo particular a la Clínica 9 del IMSS, donde lograron estabilizarla.

Sin embargo, debido a la gravedad de su estado, fue llevada en ambulancia al Hospital General Amparo Pape, donde lamentablemente perdió la vida horas más tarde.

El médico en turno informó a la familia que el deceso se debió a la cantidad de agua que había ingresado a los pulmones de la menor, provocándole un paro respiratorio.

Del caso se dio parte a los detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes dieron fe del lamentable fallecimiento de la bebé, ordenando el trasladado del cuerpo al Servicio Médico Forense para los trámites de ley.