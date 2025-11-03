Hombre detenido en Monclova por escándalo de celos

MONCLOVA, COAH.– Lo que comenzó como una escena de celos terminó con un hombre tras las rejas, luego de descubrir mensajes comprometedores en el teléfono de su esposa y desatar un escándalo en su propio hogar.

Al final, la mujer —cansada de su insistencia— pidió la intervención de la Policía Municipal para que lo arrestaran.

El bochornoso episodio ocurrió pasado el mediodía de este lunes en un domicilio ubicado sobre la calle Saltillo, en la colonia Hipódromo, donde Felipe de Jesús Avitia Lira, de 29 años, perdió la calma al encontrar conversaciones amorosas entre su esposa y otro hombre.

Según trascendió, Felipe no soportó la idea de que su pareja ya no quisiera seguir con él, y peor aún, que un "tercero en discordia" fuera el motivo de su rompimiento.

Lleno de enojo y con el orgullo hecho pedazos, el joven comenzó a reclamarle airadamente, provocando la llamada de auxilio de la afectada.

Elementos de la Policía Preventiva se trasladaron de inmediato a la casa marcada con el número 205, donde encontraron a la mujer visiblemente alterada, pero firme en su decisión de no querer saber más de Felipe.

Ella explicó que, a pesar de haber terminado la relación, su ex pareja se negaba rotundamente a abandonar el domicilio.

Ante la insistencia del despechado y a petición expresa de la mujer, los oficiales procedieron a detenerlo.

Felipe fue esposado y trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde pasó las siguientes horas reflexionando —entre celda y orgullo herido— sobre lo caro que pueden salir los arranques de celos.