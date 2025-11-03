Brutal agresión deja a hombre malherido en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre fue encontrado tirado y gravemente lesionado en las calles de la colonia Primero de Mayo, presuntamente víctima de un asalto, ya que no se localizaron sus pertenencias.

El hecho ocurrió alrededor de la 01:00 horas de este lunes, cuando vecinos de la calle Del Paso, entre las calles Justo Sierra y Del Estudiante, llamaron al número de emergencias 911 para reportar a un hombre tirado en la vía pública, aparentemente sin signos vitales.

La usuaria que realizó la llamada indicó que el hombre, identificado posteriormente como Ulises, tenía aspecto de indigente y se encontraba tirado en medio de la calle, con sangre visible en su cuerpo, lo que hizo suponer lo peor.

Elementos de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal se trasladaron al lugar con rapidez, donde encontraron a Ulises malherido y brutalmente golpeado, aunque aún con vida.

Al confirmar que el hombre respiraba, las autoridades pidieron apoyo inmediato a los paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas llegaron rápidamente al lugar y, tras estabilizar al herido, lo trasladaron a la Clínica 7 del IMSS, donde quedó en manos de los especialistas para su atención médica.

A pesar de su estado crítico, se espera que se recupere lo suficiente para poder brindar información sobre lo sucedido y quién o quiénes lo agredieron.

Las autoridades están investigando los hechos bajo la hipótesis de un posible asalto, ya que, tras revisar la zona y el lugar donde fue encontrado, no se localizaron pertenencias del hombre.