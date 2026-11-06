Sufre abuelito caída en el Centro; se abre la frente

MONCLOVA, COAH.- Con el recibo del agua todavía en la mano terminó un hombre de 84 años, luego de sufrir una aparatosa caída mientras caminaba por calles de la Zona Centro, poco después de acudir a pagar el servicio en el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

El incidente ocurrió pasado el mediodía de este viernes, cuando Sotelo Díaz, vecino de la colonia Primero de Mayo, transitaba por la calle Beca Ranza y, al incorporarse al tramo de la calle Matamoros entre la calle De la Fuente, presuntamente resbaló y perdió el equilibrio.

Detalles del accidente

El adulto mayor cayó de frente contra el pavimento y se golpeó la frente, lo que le provocó una herida que comenzó a sangrar abundantemente.

Personas que presenciaron el accidente se acercaron de inmediato para auxiliarlo y solicitaron el apoyo de la Policía Municipal. Ante la lesión que presentaba, también fue requerida una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana.

Don Sotelo se encontraba solo al momento del percance, pero llevaba consigo un teléfono celular con el que logró comunicarse con sus familiares, luego de que los testigos les informaran sobre lo sucedido.

Atención médica recibida

Los paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 7 del Seguro Social, donde quedó bajo observación de los especialistas y a la espera de que sus familiares arribaran para acompañarlo.