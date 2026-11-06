Rebasa tráiler y causa carambola

MONCLOVA, COAH.- Una maniobra de rebase entre unidades de carga pesada desencadenó un aparatoso accidente en el que participaron tres tractocamiones, la tarde de este jueves, sobre la carretera federal 57, al norte de Monclova.

El accidente ocurrió en la carretera federal 57

El percance se registró a la altura del kilómetro 8.5, donde, de acuerdo con las primeras investigaciones de la Guardia Nacional, División Caminos, el operador de un camión Isuzu, perteneciente a la empresa Suministros y Logísticas de Coahuila, intentó adelantar a un Freightliner de la línea ANSO, que circulaba de sur a norte.

Durante la maniobra, el conductor del Isuzu habría invadido el espacio de circulación de un Kenworth de la empresa SIBA, cuyo operador también se encontraba rebasando, lo que ocasionó que ambas unidades chocaran de costado.

La Guardia Nacional investiga el choque

Tras el impacto, el Isuzu perdió su trayectoria y terminó golpeando las llantas traseras del Freightliner que pretendía superar inicialmente, provocando que los tres vehículos quedaran involucrados en el accidente. La carambola dejó cuantiosos daños materiales en las unidades de transporte, aunque, pese a lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas.

Agentes de la Guardia Nacional acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes, documentar la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades. Asimismo, buscaron que los representantes de las empresas involucradas llegaran a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados.