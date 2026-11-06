Choque por alcance en Monclova deja daños materiales

MONCLOVA, COAH.- Un descuido al volante provocó un choque por alcance entre dos vehículos sobre el bulevar Francisco I. Madero, a la altura de la colonia Guadalupe, dejando daños materiales de varios miles de pesos.

El accidente ocurrió en el bulevar Francisco I. Madero, a la altura de la colonia Guadalupe, cerca de las 17:00 horas de este jueves, cuando un automóvil Kia blanco y una camioneta Ford Escape negra circulaban con dirección al oriente del municipio.

El accidente y sus causas

De acuerdo con las primeras diligencias, el conductor del Kia redujo la velocidad metros antes de llegar al cruce con la calle General Bravo, debido a las condiciones de circulación; sin embargo, el operador de la camioneta que avanzaba detrás no consiguió frenar a tiempo y terminó impactándose contra la parte posterior del automóvil.

Como consecuencia del golpe, ambas unidades resultaron con daños materiales, aunque sus conductores salieron ilesos y no fue necesario solicitar atención médica.

Intervención de las autoridades

Los vehículos quedaron detenidos sobre el carril central, por lo que fue necesaria la intervención de las autoridades para tomar conocimiento del percance y coordinar la circulación, a fin de evitar otro accidente en el sector.

Finalmente, los involucrados buscarían llegar a un acuerdo para cubrir las afectaciones ocasionadas, una vez que se evaluaran los daños de ambas unidades.