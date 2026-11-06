¡Carambolazo! En puente del bulevar Pape

MONCLOVA, COAH.- Un descuido al volante desató una aparatosa carambola de cuatro vehículos sobre el puente elevado del bulevar Harold R. Pape, a la altura de la avenida 4, en la colonia Obrera Sur. El percance dejó cuantiosos daños materiales y complicaciones para los automovilistas durante la mañana de este jueves.

El accidente se registró alrededor de las 09:30 horas, cuando Juan Cadena, de 24 años y vecino de la Zona Centro, circulaba por el puente a bordo de un Ford Fusion blanco. Presuntamente, al no conservar la distancia adecuada, terminó chocando por alcance contra un Volkswagen Jetta azul, conducido por Azael Ríos.

El accidente ocurrió en la mañana del jueves, generando complicaciones viales.

El impacto desencadenó una reacción en cadena: el Jetta fue proyectado contra una Nissan X-Trail blanca, manejada por Alejandra Chacón, que a su vez terminó golpeando los muros de contención y desplazándose hacia una Ford F-150 blanca, al volante de la cual se encontraba Joel Gómez.

La colisión dejó a las cuatro unidades con daños y algunas de ellas atravesadas sobre la superficie de rodamiento, reduciendo el espacio disponible para circular y provocando congestionamiento en uno de los puntos de mayor movimiento vehicular de Monclova.

Cuatro vehículos se vieron involucrados en la colisión, causando daños significativos.

Elementos de las corporaciones policiacas que se encontraban atendiendo el fallecimiento registrado momentos antes sobre el mismo bulevar fueron requeridos también para tomar conocimiento del accidente, coordinar la circulación y realizar el peritaje correspondiente.

Además de los daños en los vehículos, el choque dejó líquidos automotrices derramados sobre el pavimento, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos. Los elementos cubrieron los residuos con tierra para disminuir el riesgo de derrapes y prevenir otro accidente.

Una vez concluidas las diligencias, las unidades fueron retiradas con apoyo de grúas y trasladadas al corralón, mientras las autoridades continuaron con los procedimientos para determinar las responsabilidades.

Bomberos intervinieron para limpiar líquidos derramados en el pavimento.

Aunque el percance no dejó personas lesionadas, sí provocó momentos de caos vial y daños materiales de consideración para los cuatro conductores involucrados.