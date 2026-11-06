En supermercado lo sorprenden robando

MONCLOVA, COAH.- Un joven terminó tras las rejas municipales luego de ser sorprendido presuntamente intentando sustraer mercancía sin pagar de un supermercado ubicado al sur de la ciudad.

¿Cómo ocurrió el intento de robo?

El incidente ocurrió la tarde de ayer en el establecimiento localizado sobre la avenida Sidermex, en el cruce con el bulevar Harold R. Pape, donde Brian Emanuel Muñoz Pérez, de 22 años, habría intentado abandonar la tienda con diversos artículos sin cubrir su costo.

Acciones de la seguridad del supermercado

Sin embargo, el movimiento fue detectado por los guardias de seguridad, quienes lo interceptaron antes de que pudiera retirarse del lugar y solicitaron la presencia de las autoridades.

Detención y consecuencias legales

Posteriormente, el personal de seguridad entregó al joven a los elementos de la Policía Municipal, quienes procedieron con su aseguramiento y traslado a las instalaciones de la Comandancia. El detenido, con domicilio en la colonia Jardines de Santiago, quedó a disposición del juez calificador en turno, autoridad que se encargaría de determinar la sanción correspondiente por la falta administrativa.