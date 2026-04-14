Dos detenidos en Monclova por abuso a menor

MONCLOVA, COAH.- Dos personas fueron detenidas la tarde de ayer tras ser señaladas por el presunto abuso de una menor de 10 años, en hechos registrados en la colonia El Pueblo. Uno de los implicados ya había sido detectado dentro del domicilio en el que la víctima se quedó a dormir, lo que agravó la denuncia.

De acuerdo con el reporte oficial, la movilización se activó luego de que la madre de la menor solicitara el apoyo de las autoridades, denunciando que su hija había sido víctima de tocamientos indebidos. Elementos de Seguridad Pública acudieron de inmediato al sitio señalado.

Al llegar al establecimiento, los uniformados procedieron al aseguramiento de dos personas identificadas como Abigail y Melchor, de 41 años, quienes fueron interceptados en el exterior de un bar tras el señalamiento directo de la parte afectada.

Las autoridades confirmaron que un día antes, el sujeto identificado como Melchor ya había sido sorprendido en el interior del domicilio de la menor, donde presuntamente se encontraba recostado dentro de la vivienda sin autorización, situación que encendió las alertas entre los familiares.

Fue hasta la tarde del martes que, tras la denuncia formal, el individuo fue ubicado nuevamente, ahora en el bar "Saturno", donde finalmente fue detenido junto con su acompañante.

Ambos fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública, quedando a disposición de las autoridades competentes, quienes se encargarán de integrar la carpeta de investigación por los delitos que se les imputan.