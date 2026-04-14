Detienen abusador en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía un encuentro de confianza terminó en una pesadilla para una adolescente de 15 años, quien logró escapar de un presunto abuso sexual y pedir ayuda, derivando en la detención de un hombre de 25 años en calles de la colonia Azteca.

Los hechos se registraron la mañana de este martes, cuando elementos de la Policía Municipal realizaban un recorrido de vigilancia por el sector y detectaron a una joven que descendía de un automóvil gris en evidente estado de desesperación.

Al notar la situación, los oficiales detuvieron su marcha y se acercaron para auxiliarla. Entre nervios y temor, la menor relató que conocía desde tiempo atrás a un sujeto identificado como Ángel N, quien la invitó a subir a su vehículo.

La adolescente explicó que, al confiar en él, accedió sin imaginar lo que ocurriría después. Sin embargo, una vez dentro del automóvil, el individuo comenzó a realizarle tocamientos indebidos, situación que la llevó a forcejear y finalmente lograr bajar de la unidad para pedir ayuda.

Ante el señalamiento directo, los oficiales actuaron de inmediato y procedieron a la detención del presunto responsable, quien fue trasladado a la Comandancia Municipal para su certificación y posterior consignación.

Ángel N fue puesto a disposición del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde enfrentará cargos por el delito de abuso sexual, mientras que la menor quedó bajo resguardo de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, instancia encargada de darle protección y seguimiento al caso.

El hecho generó indignación entre los vecinos del sector, quienes destacaron la importancia de la rápida intervención policial, así como el valor de la menor para denunciar lo ocurrido.