Telmex Monclova: Delincuentes roban cableado en instalaciones de la colonia Obrera Sur

MONCLOVA, COAH.– Un nuevo golpe a Telmex se registró en la colonia Obrera Sur, donde delincuentes ingresaron a instalaciones de telecomunicaciones para robar material, generando la movilización de autoridades municipales.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida José María Pino Suárez, en el cruce con avenida 3, a la altura de la Secundaria 7, donde se reportó el robo de cableado en una central ubicada en la zona.

Al arribar al sitio, elementos de Seguridad Pública tomaron contacto con Gerardo Medina, quien informó que los responsables lograron sustraer cableado desde un registro exterior, sin lograr ingresar completamente al área interna.

De acuerdo con el reporte, los delincuentes dañaron la cortina del inmueble para facilitar el acceso, lo que evidenció el acto vandálico. Sin embargo, el robo se concentró en el exterior, donde se encontraba el cableado.

El hurto de este tipo de material no solo representa pérdidas económicas, sino que también puede afectar servicios básicos, lo que mantiene en alerta a las autoridades ante este tipo de delitos recurrentes.

Tras tomar conocimiento de los hechos, los oficiales orientaron al afectado para que acudiera ante el Ministerio Público a interponer la denuncia correspondiente, a fin de iniciar las investigaciones formales.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, mientras que las autoridades ya trabajan en la búsqueda de los responsables.