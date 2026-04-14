Mujer lesionada en accidente es abandonada

FRONTERA, COAH.– Una mujer lesionada y abandonada a su suerte fue el saldo de un aparatoso accidente registrado la noche del lunes sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la entrada al ejido Fresnillo.

La víctima fue identificada como Estefanía Aguayo Sosa, quien quedó atrapada dentro de un automóvil tras el violento impacto, presentando múltiples golpes, principalmente en el rostro, luego de estrellarse contra el parabrisas.

El percance ocurrió alrededor de las 23:00 horas, cuando un hombre conocido como "La Rana", identificado como René y reconocido en la zona como electricista, conducía a exceso de velocidad un Dodge Avenger negro de procedencia extranjera.

De acuerdo con los primeros informes, al intentar incorporarse al Libramiento, el conductor no respetó el alto correspondiente, invadiendo el carril por donde circulaba un tráiler Kenworth blanco, propiedad de la empresa Breca.

El operador de la pesada unidad, Ignacio Torres, quien se dirigía de Piedras Negras hacia Monterrey, señaló que no tuvo oportunidad de frenar, impactando con fuerza el costado del automóvil.

El golpe fue devastador. El vehículo compacto salió proyectado varios metros, cruzando hasta el otro lado de la vialidad, quedando severamente dañado.

En medio del caos, la mujer permaneció dentro de la unidad con visibles lesiones, mientras que el conductor responsable, lejos de auxiliarla, decidió huir del lugar, dejándola abandonada para evadir su responsabilidad.

Elementos de la Policía Estatal Coahuila acudieron al sitio tras el reporte, asegurando el área y solicitando el apoyo de paramédicos de Protección Civil de Frontera, quienes brindaron atención inmediata a la lesionada y posteriormente la trasladaron a un hospital para su valoración médica.

Las autoridades iniciaron la búsqueda del responsable, mientras se integran las investigaciones para deslindar responsabilidades en este hecho que pudo terminar en tragedia mayor.