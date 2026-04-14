Madre evita sustracción de su hija en Monclova: un hombre la atacó

MONCLOVA, COAH.– Momentos de terror vivió una estudiante de secundaria de 13 años cuando estuvo a punto de ser privada de la libertad por un sujeto que intentó subirla a la fuerza a un vehículo en calles de la colonia Héroes del 47.

Los hechos se registraron cerca de las 14:00 horas de este martes, cuando la menor acababa de salir de la Secundaria 29 y se dirigía a su domicilio, sin imaginar que su trayecto se convertiría en una pesadilla.

De acuerdo con el relato, al caminar por el sector fue interceptada por un hombre de aproximadamente 45 años de edad, de cabello canoso, quien conducía un automóvil Mazda color gris. El individuo le cerró el paso y, sin mediar palabra, la jaló con violencia tratando de obligarla a subir al vehículo.

La escena encendió las alarmas en cuestión de segundos. Sin embargo, en un giro que evitó la tragedia, la madre de la menor llegó justo en ese momento, como alertada por el peligro, y enfrentó al sujeto, le cerró el paso, interponiéndose para impedir que se llevara a su hija.

Ante la reacción de la mujer, el presunto agresor desistió y emprendió la huida, perdiéndose entre las calles del sector antes de que pudiera ser detenido.

La madre de la menor informó a las autoridades que el vehículo involucrado portaba placas de circulación FKW-29-9D, dato que ya forma parte de las investigaciones para dar con el paradero del presunto depredador.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal se movilizaron hasta el cruce de las calles Laredo y Álamos, donde recabaron información detallada y desplegaron un operativo de búsqueda en la zona; sin embargo, no fue posible ubicar al sospechoso.

El caso encendió la preocupación entre vecinos, quienes temen por la seguridad de los menores en el sector. Autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse alerta y reportar cualquier situación sospechosa, además se comprometieron a reforzar la vigilancia en las salidas de los planteles educativos.