Indignación en Monclova por abuso sexual en secundaria

MONCLOVA, COAH.— El presunto abuso sexual cometido contra una estudiante de apenas 12 años de edad en la Escuela Secundaria Federal Número 1 "Juan Gil González" ha generado indignación entre familiares de la víctima, luego de que la madre de la menor denunciara públicamente la lentitud en el proceso judicial contra el profesor señalado como responsable.

De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron el pasado 5 de junio de 2025 en el turno vespertino del plantel educativo ubicado sobre el bulevar Benito Juárez, cuando la adolescente se encontraba dentro de un salón de clases junto al maestro encargado del taller de dibujo.

Según el testimonio presentado por la familia, el docente identificado como Rodolfo "N." habría realizado tocamientos indebidos a la estudiante mientras se encontraban dentro del aula. La menor logró reaccionar y salir del lugar antes de que la situación pasara a mayores.

Aún conmocionada por lo ocurrido, la estudiante se dirigió a la Dirección y entre lágrimas, contó lo sucedido. Sin embargo, de acuerdo con la madre de familia, la respuesta del plantel fue tardía, pues asegura que en lugar de dar aviso inmediato a las autoridades, el personal escolar únicamente la contactó horas después de los hechos, lo que generó inconformidad y preocupación.

Ante esta situación, la mujer decidió acudir directamente al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde presentó formalmente la denuncia correspondiente. El caso fue canalizado posteriormente al Ministerio Público especializado de la Unidad de Investigación de delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, dependiente de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez en la Región Centro.

La madre de la menor señaló que, aunque ha recibido acompañamiento y atención por parte del Centro de Justicia, el proceso legal ha avanzado lentamente debido a que el profesor señalado cuenta con un amparo y solicitó una nueva audiencia para el desahogo de pruebas. Esta situación ha impedido hasta el momento que se gire una orden de aprehensión en su contra, pese a que —según la denunciante— existen elementos que sustentan la acusación.

La denuncia interpuesta por la madre señala el delito de abuso sexual en persona menor de 15 años con agravante por abuso de autoridad o confianza, debido a la relación entre el docente y la alumna dentro del ámbito escolar. De acuerdo con la familia, la única acción tomada por la institución educativa tras conocerse los hechos fue separar al maestro de sus funciones, sin que presuntamente se diera aviso inmediato a las autoridades correspondientes para que actuaran conforme a la situación.

Mientras el proceso continúa en manos de la Fiscalía, la madre de la menor insiste en que su intención de hacer público el caso es evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir y exigir que se haga justicia por su hija.