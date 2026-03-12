Monclova: Hombre causa destrozos y es arrestado por la Policía

MONCLOVA, COAH.— Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal la tarde de este jueves en la colonia 2 de Abril, luego de presuntamente causar diversos daños en el domicilio de uno de sus vecinos, lo que generó la movilización de las autoridades.

Tras el señalamiento directo del afectado y ante los daños visibles en la propiedad, los elementos policiacos procedieron con la detención del presunto responsable, identificado como Carlos Jesús García Treviño, de 23 años de edad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:30 horas sobre la calle Álamo, entre las calles Encino y Mimbre, donde vecinos reportaron a una persona que se encontraba causando destrozos en una vivienda del sector.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con el propietario del domicilio afectado, quien señaló directamente a su vecino como el responsable de los daños ocasionados en su propiedad. De acuerdo con el reporte, el presunto agresor comenzó a patear la puerta principal de la vivienda, provocando abolladuras, para posteriormente lanzar piedras contra la fachada del inmueble.

Las pedradas ocasionaron que al menos cuatro ventanas de las recámaras que dan hacia la calle quedaran destrozadas, además de quebrarse un vidrio ubicado en la parte superior de la puerta principal. La situación se tornó aún más tensa cuando el individuo subió al techo de su propio domicilio y desde ahí brincó hacia el techo de la vivienda afectada, donde presuntamente comenzó a causar más daños.

En la parte superior del inmueble dañó la instalación de un tinaco, rompiendo la tubería y provocando el derrame de agua, además de golpear la estructura con una herramienta hasta fracturarla. También se reportaron daños en la estructura de blocks que forman parte de la construcción del domicilio, los cuales fueron golpeados y quebrados durante el incidente.

Carlos fue asegurado y posteriormente trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde fue sometido a una certificación médica antes de ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado. Será dicha autoridad la encargada de determinar su situación legal por el delito de daños dolosos y lo que resulte, tras los hechos registrados en la colonia 2 de Abril.