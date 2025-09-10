Bomberos sofocan incendio que consumió casa en Frontera

Arrasa fuego con casa en la Aviación

El siniestro se registró por un probable cortocircuito.

BRENDA REBOLLOSO

FRONTERA, COAH.– El pánico se apoderó de vecinos de la colonia Aviación la tarde del martes, luego que un incendio de gran magnitud consumió una vivienda que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y seguridad.

El siniestro se registró cerca de las 18:00 horas sobre la calle Alberto Braniff, donde los colonos reportaron al Sistema Estatal de Emergencias las llamas que salían por puertas y ventanas de una casa.

En cuestión de minutos, elementos del Cuerpo de Bomberos de Frontera arribaron al lugar con varias unidades y personal especializado, iniciando de inmediato las labores para sofocar el fuego.

Las llamas se propagaron rápidamente por el interior, reduciendo a cenizas muebles, electrodomésticos y pertenencias, mientras una columna de humo negro se elevaba varios metros, lo que atrajo la atención de los curiosos.

Oficiales de la Policía Municipal acudieron para acordonar el área y mantener a salvo a las personas que se acercaban para observar la escena.

De acuerdo con Protección Civil, todo apuntaba a que un probable cortocircuito en la instalación eléctrica originó el incendio.

En pocos minutos el fuego se extendió sin control, dejando daños cuantiosos y a los habitantes de la vivienda prácticamente sin nada.

Finalmente, tras un arduo trabajo, los bomberos lograron extinguir el fuego y enfriar los restos de la estructura para evitar que se reavivaran las llamas. Pese a la magnitud del siniestro, no se registraron personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales fueron totales.