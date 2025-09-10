Convulsiona mujer en manifestación

MONCLOVA, COAH.– Una mujer que participaba en una manifestación pacífica se desvaneció repentinamente y comenzó a convulsionar frente a decenas de personas que se encontraban en la plaza principal del Centro.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 horas, cuando la afectada, identificada como Isela Yadira Martínez López, de 27 años y vecina de la colonia Colinas de Santiago, acudió al lugar en busca de apoyo para recuperar un vehículo que se encuentra internado en un corralón.

Testigos indicaron que la mujer empezó a sentirse mal durante la protesta, hasta que cayó al suelo en medio de la explanada, lo que generó la rápida intervención de los presentes, quienes solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia al número de emergencias 911.

Minutos más tarde arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron los primeros auxilios y, tras estabilizarla, procedieron a trasladarla de inmediato al hospital de la benemérita institución para su valoración médica.