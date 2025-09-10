Desaparece Julio César Luna Carrillo, alias Jolino, en Lamadrid

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.– La desaparición de Julio César Luna Carrillo, alias "Jolino", un habitante del municipio de Lamadrid, movilizó la tarde de ayer a autoridades de los municipios de Lamadrid y Cuatro Ciénegas, quienes se abocaron a la búsqueda del joven que salió de su vivienda el pasado viernes 5 de septiembre con destino al municipio de Ciénegas, pero desde entonces no se tiene noticia de su paradero.

El operativo de búsqueda fue coordinado por el director de Seguridad Pública de Cuatro Ciénegas, Richards Estrada, el director de Seguridad Pública de Lamadrid, Mario Alberto García Cabello, y el director de Protección Civil de Cuatro Ciénegas, Alonso Cobas Armenta, quienes realizaron recorridos por varios puntos de lugares abandonados donde suelen reunirse jóvenes indigentes de la región.

A pesar de los intensos recorridos, los esfuerzos de localización del joven no han dado resultados hasta el momento.

Las autoridades inspeccionaron distintos sitios en Cuatro Ciénegas, pero no se han registrado novedades relacionadas con la ubicación de Julio César Luna Carrillo.

El joven, quien es conocido en la zona como "Jolino", es descrito como una persona que se desplazaba con frecuencia entre ambos municipios. La familia del desaparecido sigue con la esperanza de su localización, mientras las autoridades mantienen abiertos los operativos de búsqueda.