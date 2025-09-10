Detenido en operativo por drogas en domicilio de Pedregal de Ocampo

Autoridades de los tres niveles de gobierno llevaron a cabo un cateo en un domicilio de la colonia Pedregal de Ocampo, donde fue asegurado un hombre en flagrancia junto con diversas dosis de droga y objetos relacionados con el narcomenudeo.

El operativo se realizó la noche del martes en la vivienda marcada con el número 91 interior 306 de la calle Ayuntamiento, sitio en el que fue detenido un individuo identificado como Wilber 'N', quien quedó a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal.

Durante la revisión, las corporaciones localizaron una bolsa en color amarillo y nueve bolsas de plástico transparentes que contenían hierba verde y seca con las características de la marihuana, además de una bolsa transparente con piedra semigranulada con las características de la droga conocida como cristal.

Asimismo, en el lugar fue encontrada una planta de aproximadamente 40 centímetros de altura con las características de la cannabis, una cartera color café y 15 pipas de cristal, las cuales fueron aseguradas como evidencia para la carpeta de investigación.

El detenido junto con la droga incautada fueron trasladados ante las autoridades correspondientes, quienes determinarán su responsabilidad por delitos contra la salud.