vuelca tráiler tras choque con autobús

CASTAÑOS, COAH.- Un fuerte accidente entre un autobús de pasajeros y un tráiler de carga provocó el cierre parcial de la carretera federal 53 Monclova-Monterrey durante la madrugada de este jueves, luego de que ambas unidades colisionaran y una de ellas terminara volcada a un costado de la vía.

El accidente ocurrió en la madrugada en la carretera federal 53, a la altura del kilómetro 105.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 105, donde cuerpos de emergencia y autoridades acudieron tras recibir el reporte de un choque de gran magnitud que dejó la carga del tractocamión esparcida sobre la carpeta asfáltica.

De acuerdo con los primeros informes, uno de los operadores habría invadido el carril contrario, situación que obligó a ambos conductores a realizar maniobras de emergencia para evitar un impacto frontal. Aunque lograron disminuir la fuerza del choque, el tráiler perdió la estabilidad y terminó volcado fuera del camino, mientras que el autobús presentó daños de consideración.

Los pasajeros del autobús resultaron ilesos, pero el conductor fue trasladado al hospital.

Paramédicos brindaron atención al operador del autobús de Transportes del Norte, quien resultó lesionado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada. En tanto, el conductor del tractocamión logró salir por su propio pie de la cabina, presentando únicamente golpes menores.

Pese a lo aparatoso del accidente, los pasajeros que viajaban en el autobús resultaron ilesos, por lo que todo quedó en un enorme susto y daños materiales.

La Guardia Nacional tomó conocimiento del hecho y coordinó las labores de limpieza en la vía.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras tomaron conocimiento del percance, implementaron el abanderamiento de la zona y coordinaron las maniobras para retirar las unidades siniestradas, además de limpiar el material que quedó regado sobre la carretera para restablecer la circulación con seguridad.