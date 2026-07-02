Asalta tienda y logra huir

MONCLOVA, COAH.- La delincuencia volvió a golpear a los comercios de Monclova la noche del miércoles, luego de que un hombre asaltó una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Progreso y escapara con el dinero de las ventas antes de la llegada de las autoridades.

El robo fue reportado poco después de las 22:00 horas en el establecimiento localizado en el cruce de la calle Texcoco y la avenida Chapultepec, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal.

El asalto ocurrió en la colonia Progreso, donde el delincuente amenazó al empleado para llevarse el efectivo.

De acuerdo con la información recabada, el responsable ingresó al negocio vistiendo una camisa verde, pantalón negro y una mochila del mismo color. Además, llevaba el rostro cubierto con una capucha para dificultar su identificación.

Una vez dentro del establecimiento, el sujeto se dirigió directamente al área de cajas, donde intimidó al empleado, identificado como Gabriel Carrillo, para obligarlo a entregar el efectivo correspondiente a las ventas del día.

Con el botín en su poder, el asaltante salió corriendo con dirección al puente de la colonia Progreso y posteriormente se internó rumbo a la Zona Centro, perdiéndose entre las calles antes de que pudiera ser ubicado.

La policía de Monclova realizó un operativo de búsqueda tras el asalto, pero no logró localizar al responsable.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores y recabaron la declaración del trabajador afectado; sin embargo, no lograron localizar al presunto responsable.

Posteriormente, los oficiales orientaron al personal del negocio para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, mientras que detectives de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las diligencias correspondientes y el análisis de las cámaras de videovigilancia para tratar de identificar al responsable y reconstruir su ruta de escape.

La Fiscalía General del Estado investiga el robo y analiza las cámaras de seguridad para identificar al asaltante.

La Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el atraco y dar con el paradero del delincuente.