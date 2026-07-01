Detienen a hombre por robo a ferrocarril en Frontera

FRONTERA COAH.-Una denuncia ciudadana permitió a elementos de Seguridad Pública Municipal de Frontera frustrar un presunto robo a un ferrocarril de carga y detener a uno de los presuntos responsables durante la tarde del miércoles en la colonia Occidental.

De acuerdo con el reporte oficial, el sistema de emergencias 911 recibió el aviso de que dos individuos, quienes viajaban a bordo de una motocicleta negra, presuntamente sustraían mercancía de los vagones del tren en el cruce de la avenida Ferrocarril y la calle 5 de Febrero.

Tras la alerta, los policías municipales desplegaron un operativo de búsqueda en las vías férreas y sus alrededores. Logrando la detención de Jhoncarlo Pérez, siendo turnado al ministerio público por el delito de robo a Ferromex. Durante la intervención, mientras que el segundo sujeto aprovechó la movilización para escapar y continúa siendo buscado.

Como parte de las acciones, las autoridades aseguraron la motocicleta en la que presuntamente se desplazaban los sospechosos, unidad que quedó bajo resguardo para su integración a las investigaciones correspondientes.

El detenido fue trasladado a la Comandancia Municipal para su certificación médica y posteriormente quedó a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación por el presunto delito de robo a ferrocarril sin violencia y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La intervención policial evitó la sustracción de la mercancía transportada por el tren y puso de manifiesto la importancia de las denuncias ciudadanas para combatir los delitos patrimoniales.

La corporación municipal informó que mantendrá los recorridos de vigilancia en las zonas ferroviarias del municipio con el objetivo de prevenir este tipo de ilícitos y atender de manera inmediata los reportes de la población.