Accidente en Monclova: choque entre BYD y Kia provoca daños materiales

MONCLOVA COAH.- Un choque entre un automóvil BYD negro de reciente modelo y un Kia blanco provocó daños materiales y la movilización de oficiales de Control de Accidentes la tarde del miércoles sobre la avenida Cuauhtémoc, frente a la Ciudad Deportiva Nora Leticia Rocha.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance no dejó personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de auxilio para el traslado de víctimas.

Tras el impacto, elementos de Tránsito acudieron al sitio para resguardar la zona, controlar la circulación y evitar un nuevo incidente mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Durante varios minutos, la circulación vehicular presentó afectaciones parciales debido a la presencia de las unidades involucradas y a las maniobras realizadas para su retiro.

Peritos de Control de Accidentes efectuaron la inspección del lugar, documentaron la posición final de los vehículos y recopilaron los indicios necesarios para elaborar el dictamen técnico que permitirá establecer la mecánica del choque y determinar las responsabilidades conforme a la normatividad vigente.

Una vez concluidas las actuaciones y retirados los vehículos siniestrados, la circulación fue restablecida de manera normal.

El incidente concluyó únicamente con daños materiales en ambas unidades y el inicio del procedimiento administrativo correspondiente por parte de las autoridades viales.