Choque entre camioneta y automóvil provoca daños en Monclova

MONCLOVA, COAH. - Un choque entre una camioneta y un automóvil provocó la movilización de elementos de Seguridad Pública la tarde del miércoles en el cruce de las calles Industrial y Manuel M. Ponce, en la colonia Ejidal, donde el saldo fue únicamente de daños materiales.

En el percance participaron una camioneta Dodge Caravan color gris y un automóvil Suzuki color negro, los cuales resultaron con severas averías tras la colisión. Pese a la magnitud del impacto, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, testigos solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia al observar las unidades siniestradas sobre la vialidad, lo que ocasionó afectaciones temporales a la circulación mientras se realizaban las maniobras de atención.

Al sitio acudieron oficiales de Control de Accidentes de Seguridad Pública, quienes resguardaron el área para prevenir otro incidente y dar inicio a las diligencias correspondientes.

Los agentes efectuaron el levantamiento de evidencias, inspeccionaron la posición final de ambos vehículos y realizaron el peritaje técnico para establecer la mecánica del accidente y determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.

Tras concluir las actuaciones, las unidades fueron retiradas con apoyo de los servicios correspondientes, lo que permitió restablecer la circulación en el cruce. Las autoridades continuaron con el procedimiento administrativo derivado del hecho para definir el deslinde de responsabilidades.