Joven ileso tras accidente automovilístico en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Lo que sería el estreno de su automóvil recién comprado terminó en un fuerte susto para un joven de 26 años, luego de perder el control y estrellarse contra un poste de madera durante la madrugada, en calles de la colonia Guadalupe.

César Enríquez conducía un Volkswagen Jetta modelo 2016, de procedencia extranjera, que recientemente había adquirido en un lote de autos.

El joven circulaba hacia el poniente y presuntamente se dirigía a su domicilio en la colonia Bellavista, en Frontera, cuando ocurrió el accidente.

Al aproximarse al cruce con la calle Jalisco, César aseguró ante las autoridades que otro vehículo se atravesó repentinamente en su camino, por lo que realizó una maniobra para evitar el impacto. Sin embargo, la velocidad y las condiciones de la vialidad provocaron que perdiera el control. Un enorme charco de agua sobre el pavimento hizo que el Jetta derrapara hasta salir de su trayectoria.

Finalmente, el automóvil terminó impactándose contra un poste de madera, sufriendo severos daños en la parte frontal y el costado del conductor.

Tras el accidente, César descendió por sus propios medios y, pese a lo aparatoso del percance, resultó ileso, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital. Elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento, documentar los daños y recabar la versión del conductor para establecer cómo ocurrió el percance.

El Jetta quedó con importantes daños materiales, apenas después de haber sido adquirido por su propietario.