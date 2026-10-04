Mujer lesionada tras caída en bulevar Harold R. Pape en Monclova

MONCLOVA, Coah. - Una mujer resultó lesionada, con probables fracturas en una pierna, luego de caer sobre el pavimento cuando presuntamente intentaba cruzar el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la avenida Puerta 4, en la colonia Obrera Sur.

El accidente se registró la noche de ayer y movilizó a paramédicos de la Cruz Roja, luego de que vecinos del sector reportaran a una mujer tendida sobre la carpeta asfáltica y solicitaran el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Al llegar al lugar, los socorristas localizaron a la afectada con lesiones que aparentemente correspondían a fracturas en una de sus extremidades inferiores, por lo que le brindaron atención prehospitalaria.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer habría perdido el equilibrio cuando intentaba cruzar la transitada vialidad, lo que ocasionó que cayera de su propia altura. Sin embargo, las circunstancias exactas del percance no fueron establecidas en el lugar.

Elementos de Seguridad Pública también acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y recabar información que permita esclarecer lo sucedido.

Entre las circunstancias pendientes de determinar se encuentra si la mujer sufrió una caída accidental o si algún vehículo que circulaba por el sector estuvo involucrado en el incidente.

La falta de información concluyente impidió establecer de inmediato las causas del accidente y descartar la posible participación de algún automovilista.

Mientras los paramédicos atendían a la lesionada, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para recabar mayores datos y determinar cómo ocurrió el percance en esta transitada vialidad.