Dos primos lesionados tras accidente de motocicleta en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Dos primos de 17 años terminaron lesionados luego de que la motocicleta en la que viajaban fuera presuntamente embestida por el conductor de una camioneta, quien, según los afectados, los habría seguido antes de impactarlos sobre el bulevar San José.

Los hechos ocurrieron cerca del puente Calicanto, hasta donde se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Control de Accidentes.

Los adolescentes, identificados como Maximiliano "N" y Guillermo "N", señalaron ante las autoridades que circulaban en motocicleta cuando comenzaron a ser seguidos por el conductor de una Toyota Tundra gris, quien viajaba acompañado por varios sujetos.

De acuerdo con su versión, el conductor comenzó a lanzarles las luces de la camioneta y, posteriormente, aceleró para acercarse a ellos, llegando presuntamente a golpear la motocicleta en repetidas ocasiones.

Los jóvenes continuaron su recorrido hasta llegar a las inmediaciones del puente Calicanto, donde aseguraron que la camioneta los impactó, provocando que ambos cayeran sobre el pavimento.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarles atención y determinaron que las lesiones que presentaban no eran de gravedad.

Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento del caso y recabaron la declaración de los afectados, quienes también manifestaron que, después del impacto, los ocupantes de la camioneta aparentemente intentaron acercarse a ellos.

Según los adolescentes, la intervención de ciudadanos y comerciantes que se encontraban en el sector evitó que se registrara una nueva confrontación.

La camioneta y sus ocupantes se retiraron del lugar, por lo que las autoridades recomendaron a los afectados presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Asimismo, se buscará revisar las cámaras de videovigilancia disponibles en el sector para tratar de establecer las características de la unidad, así como identificar a sus ocupantes y esclarecer cómo ocurrió el incidente.