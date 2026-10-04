Policía ayuda a mujer tras caída en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Una mujer terminó su parranda tendida sobre la banqueta y con diversos golpes luego de perder el equilibrio y sufrir una aparatosa caída durante la noche en calles de la colonia El Pueblo.

El incidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Mina, donde vecinos solicitaron apoyo al observar a la mujer sobre la banqueta, mientras se quejaba de dolor.

De acuerdo con el reporte, dos hombres permanecían junto a ella intentando auxiliarla, pero al no conseguir ponerla de pie decidieron solicitar la intervención de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y encontraron a Aracely Álvarez en el suelo. Tras entrevistarse con los presentes, establecieron que se trataba de familiares de la mujer, quien se encontraba bajo los influjos del alcohol.

Aracely explicó a los oficiales que había sufrido una caída y se negó en repetidas ocasiones a recibir atención médica, pues manifestó que únicamente quería regresar a su domicilio.

Los agentes la auxiliaron para incorporarse, mientras que paramédicos también acudieron para valorar su estado de salud. Sin embargo, la mujer rechazó la atención.

Finalmente, uno de sus familiares, identificado como Juan Carlos Hernández, se hizo cargo de trasladarla hasta su domicilio ubicado en el sector oriente de Monclova.

La situación no pasó a mayores y la mujer se retiró del lugar acompañada por su familiar, luego de recibir el apoyo de los policías para ponerse de pie.