Mujer sufre accidente en motocicleta: Michelle es hospitalizada

MONCLOVA, Coah.– Con un fuerte dolor en la cadera y camino al hospital terminó una mujer de 35 años, luego de caer de la motocicleta en la que viajaba como acompañante de su pareja sobre el bulevar Francisco I. Madero.

El accidente ocurrió minutos antes de las 23:00 horas, a la altura de la calle Lima, cerca de la República de El Salvador, en la colonia Guadalupe.

Michelle viajaba junto con su pareja sentimental, Javier, a bordo de una motocicleta Vento negra. Ambos habían salido para realizar una entrega de comida y regresaban a su domicilio en la colonia Colinas de Santiago.

De acuerdo con los primeros informes, Javier perdió el control de la motocicleta debido al pavimento mojado y la inclinación de la vialidad, lo que provocó que ambos terminaran sobre el pavimento.

Michelle cayó sobre el camellón central, mientras Javier logró levantarse y comenzó a pedir ayuda entre los vecinos para solicitar una ambulancia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y encontraron a la mujer con un fuerte dolor en la cadera, por lo que le brindaron los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron a las instalaciones de la Benemérita Institución para una valoración médica.

Elementos de Peritaje Municipal también acudieron para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

La motocicleta quedó bajo resguardo mientras se realizaban las investigaciones para establecer cómo ocurrió el percance.

Por fortuna, Javier no presentó lesiones de consideración. El accidente dejó a Michelle como la única persona que requirió traslado médico.