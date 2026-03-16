Dariela N sufre accidente en Monclova: Impacto en templo cristiano

MONCLOVA, COAH.— Un fuerte estruendo despertó a vecinos de la colonia Braulio Fernández durante la madrugada, luego que una conductora perdiera el control de su automóvil y terminara impactándose contra la barda de un templo cristiano, provocando además la caída de un poste de Telmex.

El aparatoso accidente se registró en el cruce de las calles Veracruz y Quintana Roo, a pocos metros de la avenida Industrial, lo que generó la movilización de corporaciones de emergencia y autoridades de tránsito.

La conductora fue identificada como Dariela N, quien manejaba un automóvil Nissan Altima color blanco. De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar, la unidad circulaba por la calle Veracruz con dirección al sur cuando, al llegar a la intersección, la mujer perdió el control del volante.

El vehículo se proyectó violentamente contra la barda de concreto del templo cristiano Siloe, provocando daños en la estructura del inmueble religioso.

La fuerza del impacto también ocasionó que un poste de madera perteneciente a la empresa de telecomunicaciones Telmex se partiera y terminara derribado sobre la calle.

Vecinos del sector fueron quienes dieron aviso a las autoridades tras escuchar el fuerte golpe que rompió el silencio de la madrugada. Algunos testigos señalaron que el automóvil aparentemente circulaba a una velocidad considerable antes del percance.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y acordonar el área, debido al riesgo que representaba el poste derribado.

Debido a lo aparatoso del choque, también se solicitó la presencia de paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes valoraron a la conductora en el lugar.

Afortunadamente, la mujer no presentó lesiones de gravedad, situación que fue atribuida al uso correcto del cinturón de seguridad.

Finalmente, una grúa fue requerida para retirar el vehículo dañado y trasladarlo al corralón municipal, mientras que la conductora fue asegurada y puesta a disposición de las autoridades para determinar su situación legal.