Movilización de cuerpos de auxilio por caída de hombre en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un fuerte susto se llevaron vecinos de la colonia Industrial la noche de ayer, luego de encontrar a un hombre tirado sobre la carpeta asfáltica con una herida sangrante en la cabeza, lo que provocó la movilización de elementos de seguridad y cuerpos de auxilio en el sector.

Los hechos se registraron en el cruce de la calle Fertilizante con avenida Industrial, donde vecinos del área observaron a un hombre tendido sobre el pavimento con visibles rastros de sangre que corrían desde su cabeza.

Ante el temor de que se tratara de una agresión o un hecho violento, vecinos solicitaron de inmediato el apoyo de una unidad de Seguridad Pública que patrullaba por el sector.

Minutos después, los oficiales arribaron al sitio y localizaron al lesionado, quien se identificó como Gerardo Rodríguez, mismo que presentaba una herida en la cabeza y signos evidentes de haber sufrido una caída.

De acuerdo con lo relatado por el propio afectado, el incidente ocurrió cuando perdió el equilibrio debido a que se encontraba bajo los efectos del alcohol, lo que provocó que cayera de manera aparatosa contra el pavimento.

Tras confirmar que requería atención médica, los policías solicitaron el apoyo de paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios.

Luego de estabilizarlo y limpiar la herida que presentaba, los socorristas determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital para una valoración más detallada.

Por ello, el hombre fue llevado a bordo de una ambulancia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica.

El incidente no pasó a mayores, aunque durante varios minutos vecinos del sector permanecieron atentos a la movilización de autoridades y cuerpos de emergencia.