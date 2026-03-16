Bomberos atienden reporte de incendio en Monclova: todo bajo control

MONCLOVA, COAH.— Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de ayer en la colonia Leandro Valle, luego de que se reportara un supuesto incendio en un negocio de hamburguesas ubicado en el cruce de la avenida Leandro Valle y la calle Álvaro Obregón, lo que generó momentos de tensión entre comerciantes y vecinos del sector.

Tras recibirse el llamado a los números de emergencia, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova se trasladaron de inmediato al establecimiento señalado ante la posibilidad de que se tratara de un incendio que pudiera poner en riesgo a personas y negocios cercanos.

Los vulcanos arribaron al lugar en cuestión de minutos y procedieron a realizar una inspección en el interior y exterior del local para detectar el supuesto siniestro.

Sin embargo, luego de revisar detalladamente el área, los bomberos confirmaron que no existía fuego, humo ni indicios de que se hubiera registrado algún incendio dentro del establecimiento.

Ante la situación, los elementos de rescate dialogaron con los propietarios del negocio, quienes aseguraron que en ningún momento se había presentado algún siniestro y que desconocían el origen del reporte que provocó la movilización de las unidades de emergencia.

Una vez confirmado que todo se encontraba bajo control, los bomberos se retiraron del sitio sin que se registraran daños o personas afectadas.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a hacer un uso responsable de los números de emergencia, ya que este tipo de reportes falsos provoca el desplazamiento innecesario de unidades que podrían ser requeridas para atender situaciones reales.

Asimismo, recordaron que las llamadas falsas generan movilizaciones que distraen recursos destinados a emergencias donde la integridad de las personas puede estar en riesgo.