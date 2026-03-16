Detienen a cinco personas en Monclova por narcóticos: operativo policiaco

MONCLOVA, COAH.— Un fuerte operativo policiaco realizado la noche de ayer en la colonia Buenos Aires culminó con la detención de cinco personas, entre ellas dos menores de edad, además del aseguramiento de droga, equipo presuntamente utilizado para su distribución y réplicas de armas dentro de un domicilio señalado como punto de venta de narcóticos.

La movilización ocurrió minutos antes de las 23:00 horas en un inmueble ubicado sobre la calle Agustín Milán número 2118, hasta donde arribaron elementos de corporaciones estatales apoyados por fuerzas de los tres niveles de gobierno para ejecutar una orden de cateo.

El operativo se llevó a cabo tras diversas denuncias ciudadanas que alertaban sobre movimientos sospechosos en el domicilio, lo que derivó en una investigación previa por parte de las autoridades.

Al llegar al sitio, los agentes primero aseguraron el perímetro del lugar para evitar que posibles sospechosos intentaran escapar, para posteriormente ingresar a la vivienda y realizar una inspección en cada una de sus áreas.

Durante la revisión, los uniformados localizaron cuatro dosis de un polvo blanco granulado con características similares a la droga conocida como cristal, así como una báscula gramera presuntamente utilizada para el pesaje de narcóticos.

En el mismo inmueble también fueron encontradas réplicas de armas, las cuales quedaron bajo aseguramiento como parte de la investigación.

Dentro de la vivienda fueron detenidos José Alonso "R", de 26 años, alias "La Leche"; José Patricio "A", de 24 años, conocido como "El Pato"; y Misael "V", de 27 años de edad.

Asimismo, las autoridades aseguraron a dos menores identificados como Néstor Javier, de 17 años, y Estrella, de 16, quienes también se encontraban en el lugar al momento del cateo.

Las cinco personas quedaron a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en el delito de posesión simple de narcóticos, mientras se integra la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación legal.

Las autoridades informaron que tanto la droga como los objetos asegurados quedaron bajo resguardo ministerial, al tiempo que continúan las indagatorias relacionadas con la presunta actividad de narcomenudeo en ese sector de la ciudad.