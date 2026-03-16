Accidente de Fernando N en Monclova: carambola en el bulevar

MONCLOVA, COAH.— Una aparatosa carambola registrada durante la noche del sábado sobre el bulevar Harold R. Pape provocó la movilización de corporaciones de seguridad luego de que tres vehículos se vieran involucrados en un choque por alcance a la altura del puente ubicado en la colonia Obrera. A pesar de lo impactante del percance, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.

El accidente ocurrió cuando automovilistas que circulaban por la transitada arteria reportaron al sistema de emergencias un choque múltiple que momentáneamente afectó la circulación en uno de los carriles del bulevar.

De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por elementos del Departamento de Control de Accidentes, el percance se originó cuando Fernando N, conductor de un automóvil Dodge Stratus color blanco, circulaba en dirección al sur.

Presuntamente el automovilista no mantenía la distancia adecuada entre vehículos ni las medidas de precaución necesarias, lo que provocó que al llegar a la parte alta del puente no lograra frenar a tiempo.

Debido a ello, terminó impactándose por alcance contra la parte trasera de una camioneta Nissan tipo estaquitas que era conducida por un hombre identificado como Carlos.

Tras el fuerte golpe, el Stratus salió proyectado hacia adelante y terminó chocando también contra la parte posterior de un Nissan Tsuru perteneciente a la línea de transporte Libertad de Castaños, provocando así una carambola entre las tres unidades.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron rápidamente al lugar para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la zona, ya que uno de los vehículos quedó obstruyendo parcialmente la vialidad, representando un riesgo para otros conductores.

Peritos de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del percance y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

Posteriormente, las unidades fueron retiradas del lugar mediante maniobras de apoyo, permitiendo que la circulación sobre el bulevar Harold R. Pape regresara a la normalidad minutos después.