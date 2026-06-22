Motociclista herido tras brutal choque

MONCLOVA, COAH.- La imprudencia al volante volvió a dejar consecuencias en las calles de Monclova. Un joven motociclista resultó con múltiples lesiones y abrasiones luego de ser impactado por un automóvil cuyo conductor no respetó una señal restrictiva de alto y posteriormente escapó del lugar.

El accidente ocurrió durante el transcurso del día en el cruce de la avenida La Salle y avenida Dos, en la colonia La Salle, donde vecinos y automovilistas que presenciaron el percance solicitaron apoyo inmediato a los servicios de emergencia al observar que el conductor de la motocicleta permanecía tendido sobre la carpeta asfáltica.

El accidente ocurrió en el cruce de La Salle y avenida Dos

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, el automóvil involucrado ingresó al crucero sin realizar el alto correspondiente, cerrando el paso al motociclista y provocando un fuerte impacto. La fuerza de la colisión proyectó al joven varios metros, quedando expuesto sobre el pavimento con visibles lesiones en distintas partes del cuerpo.

Paramédicos acudieron rápidamente para brindarle los primeros auxilios y efectuar una valoración médica, mientras elementos de seguridad y peritos de tránsito realizaron las diligencias correspondientes para documentar el accidente y establecer las responsabilidades legales.

Testigos relatan que el conductor del automóvil no respetó la señal de alto

Testigos señalaron que, tras el encontronazo, el conductor responsable decidió retirarse del sitio antes de que arribaran las corporaciones de auxilio, dejando abandonada a su suerte a la persona lesionada.

Las autoridades iniciaron las investigaciones necesarias para obtener datos del vehículo involucrado y dar con el paradero del conductor, quien deberá responder por los daños ocasionados y por abandonar la escena del accidente.

El motociclista fue atendido por los cuerpos de emergencia, reportándose con lesiones que requirieron valoración médica especializada.