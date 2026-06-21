Celebración de XV años en Frontera termina en violenta riña

FRONTERA, COAHUILA.- Lo que debía ser una noche de celebración y recuerdos terminó convertido en un escenario de violencia, luego de que una riña multitudinaria estallara durante una fiesta de quince años celebrada en un salón ubicado en la Zona Centro de Frontera.

La celebración de XV años de Nicole se tornó violenta tras una discusión por celos.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de ayer cuando aún faltaba más de media hora para concluir el festejo de Nicole. De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, la tranquilidad de la celebración se rompió alrededor de las 01:25 horas, cuando una discusión derivó en una pelea que rápidamente salió de control.

Según versiones de asistentes, el conflicto comenzó mientras la hermana de la quinceañera bailaba con un joven. La situación provocó la molestia de su pareja sentimental, quien reaccionó agresivamente al encarar a ambos frente a decenas de invitados.

La tensión aumentó en cuestión de segundos. El joven involucrado respondió a las agresiones y ambos comenzaron a intercambiar golpes. Lo que inicialmente parecía un altercado aislado terminó convirtiéndose en una batalla campal cuando otros asistentes decidieron intervenir.

Testigos relatan cómo una pelea se extendió a las calles cercanas al salón de eventos.

Testigos señalaron que varios jóvenes y familiares se sumaron al enfrentamiento, provocando escenas de caos dentro del salón. Ante la magnitud de la riña, numerosos invitados abandonaron el inmueble mientras los golpes continuaban.

La pelea se trasladó al exterior y se extendió por calles cercanas al salón de eventos, alcanzando incluso sectores ubicados sobre la calle Melchor Múzquiz, donde continuaron los enfrentamientos entre los participantes.

Elementos de seguridad llegaron al lugar, pero el conflicto ya había sido controlado por los asistentes.

Elementos de seguridad pública acudieron tras recibir el reporte de la riña; sin embargo, al arribar al sitio encontraron la situación controlada, ya que los involucrados se habían dispersado y el conflicto había sido sofocado por los propios asistentes.

No se reportaron personas detenidas en relación con estos hechos.