Disparo en colonia Obrera Sur deja a un hombre herido

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como una discusión entre dos hombres en la colonia Obrera Sur terminó en un hecho sangriento la noche del viernes, cuando uno de los involucrados cayó herido de bala tras recibir un disparo en la cabeza, mientras que el presunto agresor aprovechó la confusión para escapar.

La agresión ocurrió alrededor de las 22:50 horas del sábado en el cruce de la calle Secundaria 2 y Avenida 4, donde vecinos escucharon una detonación y momentos después observaron a un hombre lesionado, por lo que solicitaron de inmediato la presencia de los cuerpos de emergencia a través del sistema C4.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes encontraron a Martín Solís con una herida producida por arma de fuego. Pese a la gravedad del ataque, el hombre permanecía consciente cuando recibió los primeros auxilios.

De acuerdo con la información obtenida en el lugar, el proyectil ingresó por la parte posterior de la cabeza, por lo que los socorristas realizaron maniobras de estabilización antes de trasladarlo de emergencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó internado bajo observación médica.

Mientras era atendido, la víctima logró proporcionar información sobre el presunto responsable, identificándolo como Enrique Gaytán, quien presuntamente participó en la riña que derivó en el ataque armado.

La noticia del disparo provocó una rápida respuesta de las corporaciones de seguridad. Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional desplegaron un operativo en la Obrera Sur y colonias cercanas para intentar ubicar al señalado.

Sin embargo, el presunto agresor logró evadir a las autoridades y desapareció antes de que se cerrara el perímetro, por lo que continúa siendo buscado por las corporaciones de seguridad.

Peritos y agentes investigadores iniciaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrieron los hechos y reunir evidencias que permitan sustentar la carpeta de investigación. Mientras tanto, familiares y amigos permanecían atentos a la evolución médica de Martín Solís, cuya condición era considerada delicada debido a la zona donde impactó el proyectil.