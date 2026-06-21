Mantendrán programa "A Tu Colonia la Cuidamos Todas y Todos"

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, anunció que el programa "A Tu Colonia la Cuidamos Todas y Todos" continuará implementándose en las distintas regiones de Coahuila, con el objetivo de mantener una atención cercana y permanente a la ciudadanía.

Señaló que, en la Mesa Estatal de Seguridad encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se mantiene al factor ciudadano como un aliado fundamental de las autoridades, trabajando en conjunto para conservar a Coahuila como un estado seguro y en orden.

Fernández Montañez reiteró que, derivado de la participación en diversos foros, reuniones vecinales y actividades realizadas en colonias y centros educativos mediante este programa, se encuentra disponible el número 844 806 5463 para atender solicitudes y llevar estas acciones a los distintos sectores del estado, incluidas universidades.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a confiar en las autoridades y a seguir siendo copartícipe en la construcción y preservación de uno de los estados más seguros del país.

Destacó que se da seguimiento permanente a las redes sociales, donde se reciben cientos de mensajes de ciudadanos interesados en que este programa llegue a sus colonias y comunidades.