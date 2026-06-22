Bomberos controlan incendio en vehículo en Monclova

MONCLOVA COAH.-MONCLOVA, COAH.- Momentos de tensión se vivieron la tarde de este sábado en la colonia Del Río, luego de que un automóvil comenzara a incendiarse dentro del patio de una vivienda, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

¿Cómo ocurrió el incendio?

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Perones y Nogales, donde residentes del sector detectaron una densa columna de humo que salía del interior de un domicilio. De inmediato realizaron llamadas a los números de emergencia para reportar que un vehículo estaba siendo consumido por el fuego.

La alerta activó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron al lugar junto con autoridades preventivas para controlar la situación y evitar que las llamas alcanzaran otras áreas de la propiedad o viviendas contiguas.

Acciones de los bomberos

Al llegar, los rescatistas localizaron un automóvil Hyundai color gris con daños provocados por el fuego en la parte frontal. Las llamas se concentraban principalmente en la zona del motor, donde el incendio avanzaba rápidamente antes de ser contenido por los apagafuegos.

Gracias a la intervención oportuna de los bomberos, el siniestro fue sofocado en cuestión de minutos, evitando que el fuego se extendiera y causara afectaciones mayores. La rápida reacción de los vecinos también resultó determinante para que la emergencia fuera atendida a tiempo.

Tras controlar el incendio, los elementos realizaron labores de enfriamiento e inspección para descartar riesgos adicionales. No se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas durante el incidente.

Revisión de las autoridades

Las autoridades permanecieron en el sitio mientras se efectuaban las revisiones correspondientes para determinar las condiciones en las que se originó el fuego y evaluar los daños ocasionados a la unidad afectada.