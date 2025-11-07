Por no hacer alto lesiona en choque a mujer y niños

Una mujer y dos menores resultaron lesionados la tarde de este viernes después de que el automóvil en el que viajaban fue impactado por una camioneta conducida por un adulto mayor que no respetó el alto en la intersección de la avenida Estadio.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:15 horas en la esquina de la calle Francisco Alfaro y avenida Estadio, cuando José Martínez, de 73 años, quien manejaba una camioneta Honda CRV gris, no hizo alto al incorporarse a la avenida, provocando que impactara un automóvil Chrysler 200, también gris, que circulaba con preferencia de paso.

Tras el fuerte impacto, ambos vehículos se proyectaron contra un señalamiento de tránsito, el cual terminó derribado y severamente dañado. La mujer, identificada como Wendy Estíbaliz Zarazúa Zúñiga, de 46 años, viajaba con los menores Mateo ´N´ de ocho años y Axel ´N´ de seis, quienes fueron atendidos por paramédicos del SAMU debido a las lesiones que sufrieron en el accidente. Los menores, aunque no son hijos de Wendy, fueron trasladados a la Clínica 7 del IMSS para su valoración médica.

Wendy, quien regresaba de la escuela, también fue trasladada a la misma clínica para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas en el impacto. Los socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) también acudieron al lugar y prestaron los primeros auxilios a Don José y otras dos personas que viajaban con él.

El conductor de la camioneta Honda fue señalado como el responsable del accidente por no respetar el alto correspondiente en el cruce.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron el control de la situación, realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron el apoyo de una grúa para remolcar ambos vehículos al corralón.