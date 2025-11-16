Choque entre Nissan Sentra y Estaquitas en Monclova: no hay lesionados

MONCLOVA, COAH.- Un automovilista imprudente causó un choque el sábado en el estacionamiento de un centro comercial al norte del bulevar Harold R. Pape, lo que movilizó a elementos del Departamento de Control de Accidentes.

De acuerdo con el informe, el incidente involucró a dos unidades de la marca Nissan que circulaban en el estacionamiento.

El responsable conducía un Sentra blanco del 2012, impactando a una Nissan Estaquitas blanca del 2015, manejada por José Peña Hernández.

El choque ocurrió por una maniobra sin precaución, provocando el impacto. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

Agentes del Departamento de Control de Accidentes llegaron al lugar para investigar y dialogar con los involucrados, elaborando el informe correspondiente para determinar responsabilidades.