Accidente en Monclova: adolescente hospitalizado tras ser embestido en triciclo

MONCLOVA, COAH.– Un adolescente de 14 años terminó hospitalizado la tarde de este sábado luego de ser embestido por un automóvil Toyota Yaris al no hacer alto mientras pretendía incorporarse a la calle Ildefonso Fuentes, en el sector El Pueblo.

El menor, identificado como Gonzalo ´N´ vecino de la calle San Miguel, circulaba a bordo del triciclo por la calle San Miguel cuando, al intentar cruzar la vialidad, se atravesó al paso del vehículo Toyota Yaris modelo 2020 de color gris, conducido por María Carmen Rodríguez Medrano, de 33 años, habitante de la calle Progreso número 201, en la Zona Centro de Frontera.

Al no poder evitar la colisión, la conductora terminó embistiendo el triciclo, lo que provocó que el adolescente cayera aparatosamente al pavimento junto con la carga de garrafones, quedando con diversas lesiones en el cuerpo.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato para brindarle los primeros auxilios a Gonzalo, quien fue estabilizado y posteriormente trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para una valoración más completa.

¿Qué ocurrió?

Ante lo ocurrido, María Carmen Rodríguez solicitó la presencia de las autoridades municipales. Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al lugar para tomar conocimiento del percance, elaborar el peritaje correspondiente y determinar las responsabilidades.

El vehículo Toyota resultó con daños en un costado, mientras que el triciclo quedó averiado sobre la calle, evidenciando la fuerza del impacto.

Los familiares del menor tendrían que responder por los daños que causó el adolescente ante su falta de precaución.