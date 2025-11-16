Accidente vial en Frontera: Nissan Versa choca contra Ford Explorer

FRONTERA, COAH.— La falta de precaución de un automovilista dejó como saldo considerables daños al protagonizar un accidente vial en calles de la Zona Centro de Frontera, luego que el conductor de un Nissan Versa se pasó un alto y terminó impactando una camioneta en la que viajaba una joven pareja, generando la movilización de las autoridades.

El accidente ocurrió la tarde de este sábado en el cruce de las calles Libertad y Juárez, uno de los puntos de mayor afluencia vehicular en el primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el conductor del Nissan Versa circulaba por Juárez cuando decidió incorporarse a Libertad sin respetar el señalamiento de alto, provocando que se impactara contra el costado de una Ford Explorer de color rojo.

El golpe dejó a la pareja que viajaba en la Explorer visiblemente alterada por el susto, pero por fortuna sin lesiones. La camioneta resultó con daños importantes en uno de sus laterales, mientras que el Versa también terminó afectado en su parte frontal.

Testigos que presenciaron el percance alertaron de inmediato al 911, por lo que minutos después arribaron elementos de Control de Accidentes para controlar el tráfico, tomar conocimiento de los hechos y elaborar el parte correspondiente. La circulación en la zona se vio afectada por varios minutos mientras se retiraban los vehículos involucrados en la colisión.

Habitantes del sector señalaron que este tipo de accidentes se han vuelto frecuentes, pues muchos automovilistas ignoran los altos de este cruce, sobre todo en horas pico, poniendo en riesgo a peatones y conductores.

Las autoridades exhortaron nuevamente a los automovilistas a respetar los señalamientos de tránsito y conducir con precaución, pues una maniobra imprudente puede terminar en consecuencias graves, como ocurrió en este incidente que, de milagro, no dejó lesionados.