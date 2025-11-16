Accidente en avenida 4 de Monclova involucra a Chevrolet y Toyota

MONCLOVA, COAH.- Considerables daños materiales fue el saldo que dejó un choque por alcance registrado la mañana del sábado ocurrido sobre la transitada avenida 4, donde el conductor de una camioneta Chevrolet Groove terminó estampado contra una Toyota Hilux, provocando la rápida intervención de las autoridades municipales.

El accidente ocurrió cuando Juan Rubén Rodríguez Cisneros, conductor de la Chevrolet Groove color gris, circulaba sin guardar la distancia correspondiente y terminó impactándose en la parte trasera de una Toyota Hilux negra, manejada por David Guillermo Cesati Fuentes.

El fuerte golpe dejó ambas unidades con visibles afectaciones en su carrocería.

Ante la magnitud del percance y debido a que algunos de los involucrados presentaban molestias físicas, se solicitó la presencia de los oficiales del Departamento de Control de Accidentes. Al arribar, los uniformados se entrevistaron con los conductores para recabar su versión de los hechos.

Minutos más tarde, los peritos ordenaron asegurar el área para elaborar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades, pues el accidente no solo bloqueó parcialmente la vialidad, sino que también dejó daños que fueron considerados de consideración en ambas camionetas.

El caso quedó en manos de las autoridades municipales, quienes determinarán la responsabilidad final del choque que una vez más puso en evidencia la importancia de respetar la distancia entre vehículos en vialidades de alto flujo.