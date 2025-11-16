Choque en Monclova: discusión por estacionamiento termina en caída de motociclista y su hijo

MONCLOVA, COAH.- Lo que debía ser una tranquila visita a un centro comercial sobre el bulevar Harold R. Pape terminó convirtiéndose en un episodio de tensión y enojo, luego que un conductor derribara a una motociclista junto con su pequeño hijo durante una discusión por un cajón de estacionamiento.

El incidente ocurrió la tarde de este sábado, en la tienda de 'Mamá Lucha', ubicada a la altura de la calle General Bravo, donde oficiales de Control de Accidentes atendieron el reporte de una colisión entre dos vehículos. Aunque el choque dejó únicamente daños materiales, la presencia del menor y la forma en que ocurrieron los hechos encendieron los ánimos entre los presentes.

Según las autoridades, la conductora del vehículo Ford modelo 2016, color blanco, identificado como Gilberto Román Castellanos Martínez, de 62 años, residente de la colonia Santa Bárbara, quien fue encontrado como probable responsable del altercado.

En la otra unidad viajaba Claudia Rocío Rodríguez Aguayo, de 41 años, vecina de la colonia Óscar Flores Tapia, quien guiaba una motocicleta Italika 125Z modelo 2026, color negro. Ella y su hijo fueron señalados como los probables afectados.

De acuerdo con varios testigos, todo comenzó con un acalorado intercambio verbal entre ambos conductores por la prioridad para ocupar un cajón de estacionamiento. En medio de la discusión, el automovilista habría realizado una maniobra imprudente que terminó empujando la motocicleta, provocando que Claudia Rocío perdiera el equilibrio y cayera al piso junto con su pequeño.

Clientes que se encontraban en la zona corrieron para auxiliarlos. Afortunadamente, ni la mujer ni el menor presentaban lesiones de consideración, solo el lógico susto por la caída y el impacto.

Elementos de peritaje resguardaron el área y tomaron declaraciones de ambas partes, además de evaluar los daños ocasionados. Aunque el incidente no pasó a mayores, el reporte establece que únicamente hubo daños materiales.