Joven termina en hospital tras chocar contra un poste

MONCLOVA, COAH.- Una joven conductora fue trasladada al Hospital General Amparo Pape de Benavides luego de perder el control de su automóvil y chocar contra un poste de concreto en calles de la Zona Centro.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:00 horas de este lunes sobre la calle Sevilla, a la altura de Prolongación Benito Juárez, donde Denisse Castillo, de 25 años, conducía un Ford Fusion blanco.

La joven, vecina de la colonia Ampliación Las Flores, descendía por Prolongación Benito Juárez y posteriormente tomó la calle Sevilla. Al pasar por una curva, perdió el control del vehículo, subió a la banqueta y terminó contra un poste.

El impacto provocó daños considerables en la parte frontal del automóvil y dejó a Denisse con diversas molestias físicas.

Habitantes del sector que escucharon el fuerte estruendo salieron para auxiliarla y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar, brindaron los primeros auxilios a la conductora y posteriormente determinaron su traslado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para recibir atención médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del percance.

Debido a los daños que presentaba el Ford Fusion, fue necesario solicitar una grúa para retirarlo del lugar.

El vehículo fue trasladado a un corralón, donde quedó bajo resguardo mientras se realizan las diligencias correspondientes.