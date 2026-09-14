Descarrilan más de 80 vagones en Estación Marte

GENERAL CEPEDA, COAH.- Más de 80 vagones de una formación ferroviaria descarrilaron y varios terminaron volcados la tarde del domingo en las inmediaciones de Estación Marte, sin que se reportaran personas lesionadas.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando la larga formación abandonó el tendido ferroviario y decenas de vagones quedaron fuera de las vías, algunos volcados a un costado de la línea.

Causas del descarrilamiento

Habitantes del sector señalaron que, momentos antes del percance, se registró un intenso remolino acompañado de fuertes vientos en la zona. De manera preliminar, este fenómeno coincidió con el momento en que los vagones salieron de las vías.

Tras el descarrilamiento quedó una amplia zona con estructuras metálicas fuera de posición, vagones atravesados y daños visibles en las unidades y en la infraestructura ferroviaria.

La circulación ferroviaria fue interrumpida mientras se desarrollaban las labores de recuperación.

Personal de Ferromex acudió al lugar para iniciar las maniobras de retiro de los vagones y despeje de las vías. De acuerdo con los primeros reportes, la mayoría de las unidades se encontraba vacía cuando ocurrió el descarrilamiento.

Labores de recuperación

La magnitud del accidente generó movilización en el sector, mientras las cuadrillas ferroviarias trabajaban para retirar las unidades siniestradas y liberar la línea férrea.

Hasta los primeros reportes, no se habían registrado personas lesionadas como consecuencia del percance.

Los trabajos continuaron en Estación Marte con el objetivo de retirar los vagones afectados, despejar las estructuras dañadas y permitir el restablecimiento de la circulación ferroviaria.