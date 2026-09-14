Abandonan auto tras chocar contra poste

MONCLOVA, COAH.- Un automóvil quedó abandonado y con severos daños luego de que su conductor perdiera el control, subiera a la banqueta y terminara contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad.

El accidente fue reportado alrededor de la medianoche de este lunes en el cruce de las calles Ocampo y Zaragoza, en plena Zona Centro.

Fueron automovilistas que transitaban por el sector quienes dieron aviso al Sistema Estatal de Emergencias 911, al encontrar un Ford Mondeo blanco impactado contra el poste y sin ninguna persona a bordo.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar y confirmaron que la unidad había sido abandonada. Los oficiales realizaron la inspección correspondiente y elaboraron el peritaje para establecer las circunstancias del accidente.

Debido a los daños que presentaba el automóvil y a que quedó sobre parte de la banqueta, fue necesario solicitar una grúa para retirarlo del sitio.

El Ford Mondeo fue llevado a una pensión de grúas, donde quedó bajo resguardo mientras se espera que su propietario se presente y responda por los daños ocasionados.