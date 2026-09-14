Accidente en Monclova deja un joven lesionado y daños en varios vehículos

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado dejó a un joven lesionado y daños en cuatro vehículos y un despacho jurídico.

El percance ocurrió alrededor de las 15:30 horas de este lunes sobre la calle Zaragoza, a pocos metros de la Fiscalía y la Comandancia Municipal, cuando Rey Cossío, de 28 años, perdió el control de su Chevrolet Malibu arena.

Detalles del accidente

De acuerdo con los primeros informes, el joven, vecino de la colonia Primero de Mayo, circulaba rumbo al bulevar Paseo y, al tomar una pronunciada curva, aparentemente a velocidad inmoderada, perdió el control del automóvil.

El Malibu salió de su trayectoria y chocó primero contra una Toyota Sienna gris que se encontraba estacionada, propiedad de Francisco Martínez, vecino de la colonia Praderas.

Tras el impacto, el vehículo continuó su recorrido hasta estrellarse contra la fachada del despacho jurídico de Marta Aguilar, provocando daños en el inmueble.

Posteriormente, el Malibu golpeó un Chirey propiedad de Alejandra Sánchez, que también estaba estacionado. Por la fuerza del impacto, esta unidad terminó proyectada contra un Honda Civic perteneciente a un oficial municipal identificado como Víctor.

El estruendo generó una rápida movilización, debido a que policías municipales y agentes de la Agencia de Investigación Criminal se encontraban cerca del lugar y acudieron para auxiliar y tomar conocimiento de lo ocurrido.

Atención médica y consecuencias

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana atendieron a Rey Cossío, quien resultó lesionado y fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para recibir atención médica.

Marta Aguilar también fue valorada por los socorristas luego del fuerte impacto contra el inmueble. Las dos mujeres que viajaban como acompañantes en el Malibu resultaron ilesas y se retiraron del lugar.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje y elaboraron el croquis correspondiente para establecer la mecánica del accidente.

El Chevrolet Malibu fue retirado mediante una grúa y llevado a un corralón, mientras que Rey Cossío deberá responder por los daños ocasionados a los vehículos y al despacho jurídico.